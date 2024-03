Idoso morre ao cair em poço de elevador; ele não percebeu que equipamento não estava no andar

Um idoso de 68 anos morreu ao cair em um poço de elevador de uma clínica de estética, em Jales, interior de São Paulo, na tarde da última quinta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, Otávio Ferreira dos Santos não percebeu que o elevador não estava parado no andar e caiu de uma altura de quatro metros.

O corpo de Otávio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Ele será sepultado em Iturama (MG). A Polícia Civil vai investigar o acidente.

O poço do elevador é o espaço físico localizado na parte inferior da caixa de corrida abaixo do nível de parada extrema inferior. Aliás, ele é um elemento importantíssimo para a instalação e funcionamento de um elevador. Assim, ele deve ter profundidade suficiente conforme a velocidade do equipamento.

