Idoso mata ex-mulher com golpes de marreta e liga para filha confessando crime

Uma mulher de 41 anos foi morta com golpes de marreta pelo ex-companheiro, um idoso de 61 anos. Ele confessou o homicídio em uma ligação feita para a filha do casal, de 18 anos. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (14), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até o momento o acusado ainda está foragido.

A PM encontrou o corpo de Flávia Maria dos Santos próximo da cama, no apartamento onde ela morava. A vítima apresentava diversas marcas de agressões na cabeça e no rosto. Uma vizinha contou que, por volta das 18h, escutou gritos vindo do apartamento, mas não associou que algo de pior pudesse estar acontecendo. A testemunha relatou, ainda, que Flávia fazia uso constante de bebida alcoólica.

Uma marreta, com aproximadamente dois quilos, foi encontrada próxima do corpo da vítima. A perícia criminal esteve no imóvel, localizado na bairro Vila Barraginha. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte.

Motivação

Em conversa com familiares, a PM foi informada que Flávia estava sob medida protetiva, pois havia sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Os confitos teriam começado por conta de uma partilha de bens, mais especificamente um lote, que teria sido vendido para uma rede de supermercados.

Porém, em consulta ao sistema, os militares não localizaram nenhuma ocorrência de ameaça de morte registrada pela vítima e investigam se há outras motivações para o crime.