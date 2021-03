Idoso em situação de rua morre após pedir socorro em UPA e não ser atendido

Um homem em situação de rua morreu em frente à uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), após procurar socorro por duas vezes e não ser atendido. O caso aconteceu em Tatuapé, zona leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso teria procurado no sábado (6) o atendimento médico na UPA, que foi negado. Ele retornou no domingo (7) e foi recusado novamente.

Na manhã desta segunda-feira (8), o corpo do morador de rua, de aproximadamente 65 anos, foi localizado. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava com rigidez cadavérica e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) Leste, onde serão colhidas as digitais para identificar o homem.

O caso foi registrado como morte suspeita.