Idoso é morto a pauladas em assalto a sítio; bandidos queriam levar armas da casa

Um idoso de 60 anos, identificado como Severino Gomes dos Santos, foi morto a pauladas e teve as mãos amarradas durante a ação de criminosos. Os bandidos invadiram o sítio, onde ele trabalhava como caseiro há 10 anos, em busca de armas, no domingo (24), em Caucaia (CE). As informações são do jornal O Povo.

Os criminosos teriam levado três armas. A casa ficou revirada após o crime.

O filho da vítima encontrou o pai amarrado com as mãos para trás e já sem vida, do lado de fora do sítio. O rosto de Severino estava coberto de sangue e o corpo no chão, de bruços.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foi acionado para iniciar as investigações sobre o crime, que está sendo investigado pelo 31º Distrito Policial.