Idoso é encontrado morto, com marcas de várias agressões, em casa

Um idoso de cerca de 65 anos foi encontrado morto dentro de uma casa em Curitiba, na manhã deste domingo (11). O corpo foi encontrado com marcas de agressões. A polícia acredita que o crime aconteceu enquanto a vítima dormia. As informações são do site Banda B.

O soldado Sancho, do 13° Batalhão da Polícia Militar, explica que o idoso trabalhava como cuidador de carros e morava em uma casa que foi cedida para ele. “Todo mundo aqui fala muito vem dele, que era uma pessoa pacata de boa índole. O único problema, aparentemente, era o vício em álcool”, relatou.

A polícia trabalha com a hipótese de que o agressor conhecia a vítima.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).