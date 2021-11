Idosas de abrigo pedem bonecas para ter companhia de presente de natal

Duas idosas emocionaram os voluntários de um abrigo ao pedirem uma 'boneca bonita' e uma 'boneca que chora' de presente de natal. O local, que fica no Guarujá, em São Paulo, faz a ação social 'Natal dos Vovôs' há cerca de dez anos e distribui presentes doados por aqueles que apadrinham idosos. As informações são do G1 Nacional.

Segundo a voluntária que divulgou o registro nas redes sociais, uma das bonecas é para fazer companhia a uma idosa. "Quando elas colocaram que queriam as bonecas, eu me surpreendi. Chorei, eu não conseguia parar de chorar, porque fiquei emocionada. Ao mesmo tempo em que eu fiquei surpresa, fiquei triste, porque uma boneca é para fazer companhia a elas", diz Vivi Vargas.

Conforme a assistente social do abrigo, cada idoso fez um pedido com o que queria ganhar e escreveu na lousa e alguns brinquedos são como uma substituição de afeto. "Ficamos emocionados, porque é a substituição que elas fazem de algumas coisas que elas não têm mais. Eles tiveram uma vida antes, e a vida de alguns foi limitada por conta das deficiências, ou por conta da vida que tinham. Por isso, a gente procura sempre fazer algo, mesmo que a gente não tenha visitas constantes agora, por conta da pandemia. Estamos sempre fazendo um bingo, uma atividade mais de aproximação, os aniversariantes, para isso não acabar, para elas sentirem que a gente pelo menos está por perto", ressalta.