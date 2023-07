Idosa perde R$ 110 mil e grupo é preso suspeito de aplicar 'golpe do bilhete premiado' em SC

De acordo com a polícia, cinco pessoas foram presas em flagrante em Itajaí, no litoral Norte de Santa Catarina, suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado e causar prejuízo de R$ 110 mil a uma idosa de Florianópolis..

O golpe ocorre quando estelionatários enganam vítimas propondo a troca entre um valor em dinheiro por um falso bilhete de loteria contemplado.

No momento das prisões, na quinta-feira (27), a quadrilha estava com mais uma vítima, segundo o delegado Paulo Hakim, da Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital. Um homem de 81 anos era conduzido ao banco em um dos carros dos criminosos quando ocorreu a abordagem.

A quadrilha começou a ser monitorada após o golpe contra a idosa em 6 de julho. As informações apontam a passagem deles por outras cidades, como Blumenau, no Vale do Itajaí.

Ao saber que o grupo estava em Itajaí, a polícia se deslocou para a cidade e conseguiu fazer o flagrante. "Eles fingem ser pessoas generosas dispostas a compartilhar o prêmio, atraindo a vítima com a promessa de uma recompensa significativa por sua ajuda. No entanto, para receber o suposto prêmio, a vítima é solicitada a fornecer dinheiro ou objetos de valor como garantia ou para cobrir taxas e despesas imaginárias", explica o delegado.

O grupo é formado, na maioria, por gaúchos, mas um dos integrantes é de Balneário Camboriú e tinha acabado de sair da cadeia, segundo o investigador. Diariamente, conforme a investigação, eles decidiam a cidade para agir.

Eles foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato tentado, associação criminosa e uso de documento falso.

A audiência de custódia estava marcada para a tarde desta sexta-feira (28)