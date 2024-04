IBGE apresenta novo mapa-múndi e coloca Brasil no centro

Na última terça-feira (09/04), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) lançou um mapa-múndi onde o Brasil ocupa a posição central. A representação visual faz parte da 9ª edição do Atlas Geográfico Escolar, publicação que aborda informações geográficas, estatísticas e cartográficas voltadas para o público escolar. Além de destacar o Brasil no centro, a nova versão do mapa inclui também a marcação dos países que compõem o G20 e dos que possuem representação diplomática brasileira.

Veja a versão atual:

Mapa-múndi com Brasil no centro foi produzido pelo IBGE (Foto: Divulgação | IBGE)

O lançamento do mapa e do novo Atlas ocorreu durante um evento na Casa de Cultura Laura Alvim, sede da Casa G20, no Rio de Janeiro. Durante o evento, Paulo Protásio, diretor da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro, enfatizou que a posição central do Brasil no mapa representa uma “nova postura e uma nova ideia”.

“Nós nos acostumamos a sermos eurocentristas e ser eurocentrista não é ser brasileiro. Marcamos, com esta nova versão do mapa, uma nova postura e uma nova ideia. O brasileiro que chegar na sala de aula hoje irá se dizer que está no centro do planeta Terra e esta percepção é de grande valor e mudará comportamentos. O Brasil chegou ao centro do mundo”, declarou Protasio.

Marcio Pochmann, presidente do IBGE, revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro a receber a atualização do documento em 21 de março. No X (antigo Twitter), Lula compartilhou a foto do novo mapa com o comentário "A terra é redonda".

Para Pochmann, os mapas são “símbolos nacionais” que representam a “identidade de uma nação”. Junto com o lançamento da nova versão do mapa, foi divulgada a publicação "Criando Sinergias entre a Agenda 2030 e o G20", que apresenta indicadores selecionados para os países do G20, incluindo o Brasil. Este ano, o Brasil sediará a 19ª reunião da Cúpula do grupo, no Rio de Janeiro.

O presidente do IBGE destacou a importância da publicação na formação do povo brasileiro e na percepção internacional do país. “Como um símbolo da imagem de um país, cabe ao IBGE apresentar às autoridades que representam o Brasil esse novo mapa, essa nova publicação. Inclusive, pois é um dever do IBGE destacar a importância desta publicação na formação do povo brasileiro. E como o Brasil é visto no mundo”, escreveu Pochmann também no X (ex-Twitter).