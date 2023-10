Hospital de Clínicas de SP inaugura primeiro ambulatório de geriatria LGBTQIAP+

O Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP), é o primeiro do país a criar um ambulatório exclusivo para pacientes de geriatria LGBTQIA+, com atendimento voltado para acolhimento de pessoas destes grupos com mais de 60 anos. O principal objetivo do ambulatório é realizar um sistema de inclusão visando a equidade, seguindo premissas do Sistema Único de Saúde (SUS).

VEJA MAIS

Conforme dito pelo professor geriátrico André Fattori, o ambulatório acolherá quaisquer pessoas que tenham mais de 60 anos e se identifiquem no grupo LGBTQIA+. “As pessoas LGBT mais velhas não se sentem à vontade para falar de seus problemas de saúde porque esbarram na questão da sexualidade. Nem todo médico que atende nas Unidades Básicas de Saúde tem uma abertura para explorar questões difíceis, como as afetivas e as sexuais, de uma pessoa LGBT”, diz Fattori.

Quais serviços serão oferecidos pelo Hospital de Clínicas de geriatria LGBTQIAP+?

A proposta irá contar com o apoio de especialistas do Hospital de Mulher (Caism) para atendimento de lésbicas e homens trans. O ambulatório de Psiquiatria também auxiliará a equipe de geriatria no acolhimento e atendimento de pacientes que necessitem da intervenção dessa especialidade, sendo importante salientar que não é um ambulatório exclusivamente para homens gays, mas para todo o segmento LGBTQIA+.

Momento de mudança

O profissional destaca que o ambulatório se faz necessário por conta do momento de maior aceitação da sociedade sobre temas envolvendo sexualidade e identidade de gênero, assim como os reflexos históricos do preconceito, que tornam o acolhimento à população LGBTQIA+ ainda mais importante.

Atendimentos e serviços

Atualmente, o ambulatório conta com três médicos geriatras. As consultas ocorrem às sextas-feiras pela manhã, mas é necessário fazer agendamento com antecedência pelo telefone (19) 3521-7878 ou pelo WhatsApp (19) 99996-8678.

Na data da consulta, os pacientes serão submetidos a exames como:

Avaliação de perda de memória;

Exame de próstata;

Teste de glicemia;

Aferição de pressão arterial;

Avaliação de instabilidade postural e quedas;

Avaliação psicológica

O Hospital de Clínicas de geriatria LGBTQIAP+ fica localizado na Unicamp - Rua Vital Brasil, 251 - Cidade Universitária - Campinas

(*Carolina Mota, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)