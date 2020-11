Homens invadem prefeitura e roubam cestas de merenda escolar

Dois irmãos, de 21 e 14 anos, respectivamente, foram detidos por roubarem ao menos dez cestas de merenda escolar do 'Programa Merenda Em Casa', do Governo, destinadas à alunos do município de Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com informações da polícia, com a ajuda de um outro homem, identificado como padrasto deles, os jovens arrombaram o almoxarifado central da prefeitura na noite da última segunda-feira (16) e carregaram as cestas até uma casa. A vizinhança percebeu a ação e denunciou o trio momentos depois.

Os agentes encontraram o material no banheiro da casa deles. Uma caixa de cadernos escolares furtada também estava no local. Os irmãos foram presos em flagrante, mas o terceiro ajudante não estava na casa.