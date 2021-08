Homens invadem casa e executam morador a tiros durante a madrugada

Samuel Andrade, de 28 anos, foi morto a tiros durante a madrugada deste domingo (8). De acordo com a polícia, familiares informaram que cerca de oito homens, por volta de 2h, arrombaram a porta do imóvel e atiraram contra o jovem, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

O homem foi socorrido e levado para o Pronto Socorro. No entanto, Samuel não resistiu aos ferimentos.

No local do crime, a polícia encontrou um carregador de pistola calibre 380 mm, com quinze munições intactas e duas deflagradas.

A motivação do crime deve ser investigada pela Polícia Civil.