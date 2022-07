Homens empurrando carro antes de 'blitz' viraliza na internet; desfecho surpreende

Uma situação envolvendo suposto motorista embriagado e carro em situação irregular ganhou a internet nesta sexta-feira (15). Tudo por conta do vídeo em que motorista e passageiros aparecem empurrando um carro branco antes de uma barreira de fiscalização da Lei Seca, no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Alguns interneutas sugeriram que a ação dos envolvidos foi um movimento de expertise para não ser comprovada embriaguez ou atraso na documentação do veículo. O grupo, porém, foi abordado pelos fiscais para os procedimentos padrões em 'blitz'.

O que muitos não estavam esperando, entretanto, é que o chamado teste do bafômetro do condutor deu "negativo", além do veículo estar regularizado.