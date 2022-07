Homem usa porta de geladeira como passagem secreta para fugir da polícia; veja

A porta de uma geladeira foi usada como a entrada de uma passagem secreta em uma oficina de fachada de São José do Rio Preto (SP), onde funcionava um desmanche de veículos. Nesta quarta-feira (6), um homem de 46 anos conseguiu escapar da polícia pelo "portal". As informações são do G1 Rio Preto e Araçatuba.

Uma equipe da Polícia Civil foi ao local, no bairro Jardim Mugnani, para o cumprir mandado de prisão contra o homem, procurado por receptação, mas, ao perceber a presença da polícia, ele fugiu pela “geladeira”, que escondia um buraco na parede e levava a outro imóvel onde funcionava um desmanche de carros.

O buraco na parede e levava a outro imóvel onde funcionava um desmanche de carros (Divulgação/ Polícia Civil)

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem não tinha sido encontrado até o fim da manhã desta quinta-feira (7).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).