Homem se afoga em rio após salvar a filha de 23 anos

Um homem de aproximadamente 50 anos está desaparecido depois que se afogou no rio Piracicaba, em Bela Vista de Minas, na região Central do estado mineiro, no domingo (14). O Corpo de Bombeiros realiza buscas para encontrar a vítima.

O senhor entrou nas águas para salvar a filha, de 23, que também havia se afogado. O pai conseguiu impedir que a jovem fosse levada pelas águas, mas acabou sendo arrastado e não foi mais visto.

Os militares do pelotão de Itabira receberam a solicitação, por volta das 17h, e foram ao local para prestar auxílio. Por lá, descobriram que a jovem se afogou depois que escorregou em uma pedra e acabou caindo nas águas. O pai dela entrou imediatamente no leito do rio e, felizmente, conseguiu retirá-la do rio.

As buscas se estenderam durante a noite de domingo, mas precisaram ser interrompidas pelas dificuldades impostas pelo período noturno. Na manhã desta segunda (15), os trabalhos foram retomados.