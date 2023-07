Homem que exibiu as nádegas em via pública é nomeado para cargo na segurança de Lula

Conhecido por ter sido detido em 2011 por abaixar as calças e exibir as nádegas em frente a um posto da Polícia Militar, Gabriel Prado está ganhando destaque em cargos relacionados à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na segunda-feira, 17, Prado foi nomeado para a Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Secretaria Executiva do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Antes disso, ele já havia integrado a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata de Lula, um órgão criado em janeiro deste ano e com validade até junho. Durante sua atuação na função, Prado chegou a acompanhar o presidente em viagens oficiais ao exterior.

O incidente pelo qual Prado ficou conhecido ocorreu em 2011, quando ele tinha 28 anos, na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele abaixou as calças e mostrou as nádegas ao lado de um amigo, enquanto um terceiro tirava uma fotografia. O ato foi presenciado por um policial que retornava ao seu posto e resultou na detenção dos três indivíduos.

Segundo o agente, eles afirmaram que se tratava apenas de uma brincadeira e que pretendiam postar a foto em uma rede social. Após assinar um termo de compromisso para comparecer a uma audiência judicial, Prado e seus dois amigos foram liberados. Não há pendências judiciais contra ele em relação a esse incidente.

Apesar do histórico controverso, aliados de Lula argumentam que se Prado foi aceito em um cargo público efetivo, não há impedimento para que o governo o nomeie para funções de destaque.

A nomeação de Gabriel Prado para a Assessoria Especial de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Secretaria Executiva do GSI levanta uma discussão e questionamentos sobre os critérios utilizados na seleção de profissionais para cargos relacionados à segurança do presidente Luis Inácio Lula da Silva.