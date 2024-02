Homem que chamou vizinha de 'preta fedida' é preso após três dias foragido

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira (31), o homem flagrado em vídeo proferindo insultos racistas contra sua vizinha, após três dias de buscas em que já era considerado foragido.

Célio Donizete Custódio, 53 anos, foi detido em Boa Esperança (MG) por ordem judicial emitida no último domingo (28). "Após análise completa dos eventos, incluindo áudios e vídeos, solicitamos a detenção preventiva do suspeito, que estava em fuga e foi capturado na tarde de hoje", informou Alexandre Boaventura, delegado que está à frente do caso.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que Célio destruiu as plantas e removeu uma placa usada pela vítima. Ao pedir que o vizinho colocasse a placa de volta no lugar, ele passou a proferir insultos e chamou-a de "preta, macaca e fedida".

Célio também tentou agredir a mulher. "Chama a polícia, me põe na cadeia, vagabunda desgraçada, me põe na cadeia. Eu to aqui em cima, eu não vou fugir não. Vagabunda, preta, macaca. [....] Mexeu com meus cachorros, foi? Achou que eles não tinham ninguém por eles? Sua feia, encardida", disse o agressor.

A prisão de Célio foi solicitada após a polícia confirmar a participação dele no delito de injúria racial, registrado em vídeo por uma das vítimas, uma mulher de 44 anos, na última sexta-feira (26).

Ele havia sido detido em 26 de janeiro, mas liberado após interrogatório, alegando que os vídeos e áudios apresentados pelas vítimas eram fragmentos de uma discussão maior e que ele próprio havia sido alvo de homofobia. O delegado explicou que a Polícia Civil optou por investigar completamente antes de efetuar uma prisão.

O inquérito policial constatou que o indivíduo cometeu o crime cinco vezes contra três vítimas diferentes, em dois dias distintos, cada um passível de pena de dois a cinco anos de prisão. Caso condenado em todos os crimes, Célio poderá receber uma sentença mínima de 10 anos e máxima de 25 anos.