Homem que arrastou idosa em assalto no Rio também invadiu creche em janeiro

Júlio Cesar Bernardo, de 19 anos, preso na última quarta-feira (13) após arrastar uma idosa, de 72 anos, durante um roubo de carro na Zona Norte do Rio de Janeiro, participou de um outro assalto em uma creche na mesma região, em janeiro desse ano. As informações são do portal Metrópoles.

Imagens de câmeras de segurança do dia 10 de janeiro de 2022 mostram Júlio Cezar armado e rendendo um homem que está com uma criança no colo. Em seguida, a vítima entra na creche com a menina e o assaltante vai atrás. O pai da criança entrega a chave do carro e o ladrão parece não se importar com a presença de crianças no local.

A câmera de segurança da creche foi uma das que registraram o momento em que Eci Coutinho Bello foi arrastada pela rua. A idosa teve alta na última sexta-feira (15), depois ficar seis dias internada. Ela fraturou o ombro e teve ferimentos pelo corpo todo, principalmente nas costas.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)