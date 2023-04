Homem mata pitbull a facadas após animal atacar familiares

Um homem matou um cachorro da raça pitbull a facadas, na tarde de terça-feira (11), na Vila Marlene, em Jundiaí, interior de São Paulo, após o animal atacar os tutores e familiares.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o cão atacou os dois tutores dentro de casa. Um primo do dono do animal viu a cena, pegou uma faca de cozinha e esfaqueou o pitbull para salvar os familiares. Ele também foi atacado.

O animal teria partido para o ataque após uma briga com outro cachorro, que também morava no mesmo imóvel. No entanto, ao tentar separar a briga, o homem foi atacado e ficou gravemente ferido.

Vizinhos acionaram socorro médico e as vítimas foram levadas para o Hospital São Vicente. Por fim, na manhã desta quarta-feira (12), uma das vítimas que teve ferimentos graves não resistiu e morreu.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)