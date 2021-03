Homem mata o namorado a facadas e espera chegada da PM ao lado do corpo

Um rapaz de 25 anos foi preso por matar o namorado a facadas após uma discussão no último domingo (28). A vítima chegou a correr para escapar dos golpes, mas morreu ainda no local do crime, localizado no bairro São Domingos, em Sorriso, a 400 km de Cuiabá (MT).

Durante uma briga entre o casal, em um quarto da residência em que eles moravam, Cristian Barbosa do Amaral perdeu a paciência e distribuiu golpes de faca no companheiro, Douglas Gonçalves Leite, de 30 anos. O homem ainda tentou correr para fora da casa, mas veio a óbito no quintal da casa.

Imediatamente a Polícia Militar foi acionada pela vizinha e entrou o acusado ainda com a arma do crime em mãos, sentado em uma cadeira. O objeto estava ao lado de sua perna e suja com o sangue da vítima. Cristian foi preso em flagrante e a faca apreendida.

Uma testemunha que presenciou o crime foi ouvida pela polícia. O local do homicídio foi isolado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atestar a morte de Douglas e a Polícia Civil deu início às providências necessárias. O caso foi registrado como homicídio doloso.