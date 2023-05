Homem filma tentativas de furto durante show do rapper Matuê; veja vídeo

No último domingo (21), o show do rapper Matuê lotou a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e foi marcado por diversos problemas com a segurança. Uma espectadora conseguiu filmar o momento em que acontece três tentativas em sequência de furto de celular.

O vídeo que mostra a insegurança durante a apresentação do cantor viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 200 mil de visualizações no TikTok. "E eu que fui no show do Matuê e gravei duas tentativas de furtos", escreveu a usuária.

Nas imagens é possível ver que várias pessoas estendiam os celulares para gravar o show que acontecia. Porém, um grupo de homens caminhava entre o público e tentaram pegar o telefone de um espectador, que conseguiu ser mais rápido em todas as três tentativas.

Veja o vídeo:

O show de Matuê foi uma das apresentações que acontecem na Praia de Copacabana até o próximo fim de semana, em uma estrutura montada no Posto 4, na altura da Rua Constante Ramos. No ínício da noite de domingo, o músico Pretinho da Serrinha chegou a interromper seu show para alertar a Polícia Militar, por conta de uma briga que acontecia no meio do público.

Em nota, a PM informou que dois adolescentes foram encaminhados para a 12ª DP, sendo um deles acusado de roubar um cordão. As autoridades informaram ainda que nove facas foram apreendidas durante o evento.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)