Homem filma partes íntimas por baixo de saia de mulher e acaba preso

Um homem de 50 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (15) sob acusação de filmar as partes íntimas de uma mulher dentro de um ônibus. Ele usou o telefone celular para registrar imagens por baixo da saia da vítima. O caso aconteceu no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele foi detido por importunação sexual.

De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito e a mulher estavam no mesmo ônibus, que fazia o trajeto entre Betim e a capital. Ambos seguiam para o trabalho. “O ônibus estava bastante vazio, mas, mesmo assim, esse autor quis sentar-se ao lado dela. Ela achou estranho porque o ônibus estava vazio, mas tratou com naturalidade”, disse o inspetor João Marinho.

O crime teria acontecido quando os dois se preparavam para descer do ônibus. “Momento em que um taxista visualizou esse cidadão, com o celular debaixo da saia da vítima”, afirmou o inspetor. Logo que viu a cena, o motorista conseguiu acionar uma equipe da Guarda Municipal, que fazia patrulhamento na região.

O homem tentou fugir, e os guardas contaram com ajuda de pessoas que passavam no local para conseguir detê-lo. Na abordagem, ele teve ferimentos leves e precisou ser levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul.

Depois de receber cuidados médicos, o suspeito foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para onde a vítima já havia sido encaminhada.