Homem é suspeito de matar a ex-namorada a tiros e fugir a cavalo

A polícia prendeu em flagrante um homem de 27 anos na última segunda-feira (21), suspeito de assassinar a tiros a ex-namorada e, logo em seguida, fugir a cavalo do local, no município de Inhumas, na região metropolitana da capital goiana. O crime teria sido motivado pelo fato do autor não aceitar o fim do relacionamento com a vítima. As informações são do portal Metrópoles.

No domingo (20), Jovair de Souza de Vieira Júnior teria mandado uma foto armado para a ex-companheira, Luana Dias da Silva, de 32 anos, cerca de seis horas antes do crime. Na mensagem, ele teria dito “hoje tem uma surpresa”.

De acordo com as informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito teria chegado a cavalo à casa da vítima, batido no portão, mas não foi atendido. Ele, então, conseguiu acesso pela casa de um vizinho, pulou o muro e invadiu a residência de Luana. Jovair atirou duas vezes contra a moça e fugiu.

Os familiares de Luana informaram à corporação que o crime poderia ter sido motivado pelo fato do rapaz não aceitar o fim do relacionamento com a ex. Segundo uma testemunha, que preferiu não ser identificada, ele vinha perseguindo a ex-mulher há cerca de três meses. Ela teria trocado de número de telefone e endereço, porém, Jovair insistia nas ameaças.

O PCGO informou que o suspeito irá responder por crime de feminicídio e por e ilegal de arma de fogo. Além de ser investigado por um outro homicídio ocorrido em fevereiro deste ano.