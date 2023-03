Homem é sequestrado após ataque a lancha no Rio Negro

Um homem de 22 anos desapareceu após um ataque a uma lancha no Rio Negro, em Barcelos, interior do Amazonas, na madrugada de domingo (19). A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que a vítima foi levada por criminosos.

A polícia afirmou que a lancha em que o jovem estava transportava quatro pessoas, e estava chegando na sede de Barcelos quando foi abordada por suspeitos em outra embarcação, no meio do rio.

De acordo com o relato das testemunhas, a vítima pilotava a lancha e acelerou a embarcação por pensar que fosse um assalto. Os suspeitos atiraram contra a lancha e atingiram o homem.

Na sequência, os suspeitos invadiram a lancha e levaram o jovem, que estava desacordado, para outra embarcação e fugiram do local. As três pessoas que estavam na lancha ficaram à deriva no rio e foram resgatadas por tripulantes de uma balsa que passava pelo local.

A PC-AM informou, por meio de nota, que investiga o caso e a equipes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal atuam nas buscas para localizar a vítima e os suspeitos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Barga, coordenador do Núcleo de Política)