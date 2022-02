Homem é morto a tiros durante abordagem policial; envolvidos são afastados

O comerciante Lucas Henrique Vicente, de 27 anos, morreu após ser baleado durante uma abordagem policial em Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, no último domingo (20). O homem foi morto a tiros quando seguia com a família para um churrasco. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as informações, o rapaz saiu da casa da sua mãe com a esposa, dois filhos pequenos e uma adolescente e, enquanto seguia pelas ruas do bairro, foi parado por policiais para checar seus documentos e do automóvel, mas logo um pequeno movimento virou motivo para uma abordagem desrespeitosa ser iniciada.

"O policial estava bem alterado mesmo, e o movimento que ele fez começou a agressão. Ele só olhou para o lado assim, e o policial perguntou o que ele estava olhando. Ele disse que não estava olhando para lugar nenhum e aí já começou a discussão e a briga", disse Letícia Ariel do Carmo, esposa de Lucas.

Em filmagens feitas por quem passava pelo local, o homem aparece sendo chutado pelos policiais, enforcado e tentando se livrar das agressões. Os oficiais receberam reforço e tiros foram disparados logo depois.

"Tiraram ele do carro, já agredindo ele, ele com as crianças dentro do carro, entendeu? Com a mulher dele", informou uma testemunha. O rapaz já havia sido preso anteriormente, cumpriu pena e estava em liberdade há três anos. O carro usado pela família estava no nome da mulher, Letícia, e foi usado em um roubo por outras pessoas. O casal trabalhava no seu próprio bar, no bairro de Taipas, também na Zona Norte de São Paulo.

Policiais foram afastados

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou que os policiais envolvidos foram afastados e as circunstâncias da abordagem serão investigadas. O ouvidor da polícia do estado de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, criticou a ação e pediu para que a Corregedoria da polícia também acompanhe a investigação, além de solicitar a prisão preventiva dos oficiais.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)