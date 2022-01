Homem é morto a pauladas após se negar a pagar conta em bar

Uma discussão em um bar terminou com a morte de um homem, que foi assassinado a pauladas na tarde desta sexta-feira (21), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima teria se negado a pagar por bebidas e seu corpo ficou no meio da rua, ao lado da arma do crime. As informações são do portal Campo Grande News.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha entre 60 e 70 anos. Testemunhas do crime relataram que o idoso foi atacado por quatro homens, após uma discussão por ele ter se negado a pagar a conta no estabelecimento. Os golpes foram, principalmente, na cabeça. Vizinhos disseram que a vítima era um homem tranquilo e não possuía família na cidade.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Ao lado do corpo, que ficou próximo a um terreno baldio, um pedaço de madeira foi deixado. Perto da arma do crime, havia uma poça de sangue.

A PM isolou o espaço e as investigações ficaram por conta da Polícia Civil.