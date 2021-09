Homem é atacado por capivara enquanto mergulhava em Lago; assista

Na segunda-feira (13), um homem foi atacado inesperadamente por uma capivara enquanto mergulhava no Lago Paranoá, em Brasília. As informações são do G1 Nacional.

A vítima é um marinheiro do Clube da Aeronáutica e nadava por uma área conhecida como "piscina dos barcos", lugar em que as embarcações ficam ancoradas.

No vídeo, é possível ver o momento exato do ataque, com o animal subindo em suas costas e mordendo a região dos ombros; assista:

Não é a primeira vez que a situação acontece na região. Em fevereiro, um outro homem recebeu 40 pontos na perna após ser mordido pelo animal. A capivara é um dos hospedeiros do carrapato-estrela, que pode transmitir a febre maculosa, doença que causa febre alta, vômito e aumento do tamanho do baço.