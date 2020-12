Homem é acusado de abusar sexualmente de sobrinhas de 9 e 11 anos

Duas meninas, de 9 e 11 anos, foram abusadas sexualmente pelo próprio tio, de 59 anos, na tarde da última segunda-feira (30), no conjunto Beco do Macedo, do bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

A polícia informou que uma das crianças relatou que enquanto brincava com o tio, ele tocou em seus seios por cima da roupa. A outra menina também contou que o homem ainda beijou a sua boca e o seu pescoço.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).