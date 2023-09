Homem é encontrado morto e sem roupa após sair de bar com duas mulheres

Um homem de 38 anos foi encontrado morto em um bairro da Zona Sul de Natal (RN) após sair de um bar na companhia de duas mulheres. O corpo foi encontrado jogado sem roupas e testemunhas afirmaram que o homem foi desovado por duas mulheres em um carro branco.

Identificado como Adiel Cardoso Schafascheck, a vítima era gerente de um banco e estava na cidade a trabalho quando, ao final do um expediente, resolveu ir à um bar na companhia de amigos, na última quinta-feira (21). Ele morava e trabalhava em João pessoa (PB).

De acordo com as investigações, Adiel saiu do bar com duas mulheres que conheceu no local. Na manhã do dia seguinte, foi encontrado morto. A polícia segue investigando o caso.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com