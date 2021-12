Homem corre de criminosos, mas acaba morto no meio da rua

Matheus Oliveira Barros foi morto a tiros no último domingo (26) enquanto caminhava pela rua. Ele foi perseguido pelos criminosos e mesmo tentando correr, acabou sendo alcançado e assassinado. As informações são do Portal do Holanda.

Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram identificados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.