Homem contaminado por coronavírus é flagrado contaminando carros e acaba preso

Um homem diagnosticado com Covid-19 foi preso depois de ter sido flagrado passando a mão em maçanetas de carros em uma rua de Planalto, cidade do Rio Grande do Sul. Moradores da região acharam a atitude suspeita e acionaram a Brigada Militar (BM), que abordou o homem e o levou para fazer o teste de Covid em uma unidade de saúde. O resultado deu positivo, com o vírus em plena atividade.

Contudo, o acusado, que não teve a identidade e nem a idade divulgadas, declarou que não sabia que estava contaminado. O caso aconteceu na última quarta-feira (3) e foi registrado em Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. Após ser ouvido em depoimento, o homem foi enviado para cumprir isolamento em casa, mas fugiu.

No dia seguinte ele foi encontrado na cidade de Iraí, distante 33 quilômetros de Planalto, comentendo o mesmo delito. Mais uma vez ele foi autuado, mas, desta vez, foi enviado para isolamento em um hospital.

"A gente não sabe se ele faz algum tratamento psiquiátrico ou se sofre algum distúrbio. De qualquer forma, ele pode ser indiciado por crime contra a saúde pública”, informou o policial Jonas Adriano Nicola.

Já o prefeito de Planalto, Cristiano Gnoatto, disse que o homem teria passado recentemente por problemas familiares, mas não se sabia ainda se isso havia comprometido a sua saúde mental. Funcionários da prefeitura fizeram a limpeza dos locais por ele passou e a comunidade foi orientada a reforçar os cuidados com a higiene.

“Ao redor de onde ele fez isso, no pátio da prefeitura e no hospital, a gente passou álcool 70% em todos os veículos, nas maçanetas. Nós colocamos, na internet, orientando a população para que tomassem as providências, fizessem a higienização, principalmente nas ruas centrais do município”, explicou.