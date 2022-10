Homem compra pizza em padaria e recheio vem com larvas vivas; vídeos

Já pensou sair de um dia de trabalho corrido, passar na padaria, comprar uma pizza e, antes de comer, notar a presença de corpos estranhos no recheio? Foi exatamente o que aconteceu com um homem em Brasília (DF) no último sábado (1º). Ele foi até um estabelecimento de bairro e selecionou produto com frango. O consumidor só percebeu a presença de larvas ainda vivas depois que a massa saiu do forno. Assista ao vídeo:

No vídeo é possível ver os parasitas se movimentando. Em entrevista para o site Metrópoles, o consimudor disse que foi um grande susto presenciar os insetos. “Não havia percebido as larvas e notei que a pizza parecia estar se mexendo quando a tirei do forno. Isso foi um pouco antes de comer. Por sorte, percebi que tinha algo errado e muitas larvas estavam vivas mesmo, após a pizza ter ido ao forno”, disse o homem que não se quis se identificar.

O homem guardou a pizza e a levou até a padaria, no dia seguinte. Ele explicou que a intenção não é expor o local, mas evitar reincidência. No outro dia, o homem foi até o gerente, que o informou que está há pouco tempo para resolver essas questões de controle de qualidade.

O cliente afirmou que o caso poderia ter sido mais grave caso tivesse ingerido a pizza. “Era provável ter uma intoxicação alimentar. É um caso sério de saúde púbica e que o estabelecimento precisa tratar com rigor”, disse.