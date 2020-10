A queda de um helicóptero na manhã de hoje (15) deixou dois mortos no interior do estado do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu no distrito de Passa Três, no município de Rio Claro, no sul fluminense.

Ainda não há informações sobre o motivo do acidente, que será investigado pela Aeronáutica e pela Polícia Civil. Também ainda são desconhecidos os nomes das vítimas.