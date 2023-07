Helder diz que autoridade diplomática do Brasil depende de credibilidade na agenda ambiental

O governador do Pará Helder Barbalho avalia que a realização da 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), em Belém, daqui a dois anos, coloca o Brasil em posição de liderança no assunto. A declaração foi dada em entrevista à CNN.

“O Brasil se insere como líder da agenda diplomática ambiental”, disse. “E o estado do Pará se prepara para apresentar resultados efetivos que demonstrem que é possível cuidar da Amazônia, da população que mora na região, continuar valorizando as vocações econômicas, mas acima de tudo compreender que o estoque florestal da nossa região deve ser um grande tesouro e preservado sob a ótica do conhecimento, da ciência, produzir riquezas, para que possamos valorizar a economia de baixo carbono e economia voltada para a floresta”, continuou o governador.

Para Helder, é fundamental que o Brasil tenha autoridade diplomática e isso passa pela credibilidade na agenda ambiental. “Por isso, todos os esforços são fundamentais, mas que possam compatibilizar os interesses ambientais olhando para as pessoas”, completou o governador.