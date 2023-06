Governador do Pará se reúne com representantes da Febraban para discutir sustentabilidade

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou de uma reunião em São Paulo nesta quarta-feira, 28, com empresários e representantes da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). A convite do presidente da Federação, Isaac Sidney, o chefe do Executivo abordou temas relacionados à sustentabilidade, mercado de carbono e controle do desmatamento na Amazônia.

Durante o encontro, Helder Barbalho ressaltou a importância do mercado financeiro atuar cada vez mais em prol dos desafios climáticos e da agenda da sustentabilidade. Ele afirmou: "Estamos enfrentando os desafios e buscando oportunidades para que o Brasil possa liderar nesse momento, combatendo as ilegalidades ambientais e atuando no mercado de carbono. No estado do Pará, temos trabalhado de forma firme nesse sentido, e os resultados estão surgindo".

Além do governador, estavam presentes na reunião o CEO do Bradesco, Octavio de Lazari, presidente do Conselho da Febraban, e outros dirigentes de instituições financeiras e empresários. Esses encontros periódicos vêm sendo realizados pela instituição desde 2021, reunindo representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como autoridades internacionais.

Selo Verde é apresentado em eventos

Durante a reunião, foi apresentada a plataforma pública de rastreabilidade chamada Selo Verde, desenvolvida para oferecer transparência de informações na cadeia produtiva da pecuária em todo o território paraense. O governador Helder Barbalho ofereceu a plataforma à Febraban, para que possa ser utilizada pela instituição.

Helder Barbalho explicou: "Gostaria de oferecer à Febraban a plataforma Selo Verde para utilização de recursos. Com base no caso de sucesso no estado do Pará, colocamos essa ferramenta à disposição da federação para estudo e personalização de acordo com os critérios estabelecidos. Seria muito importante contar com a Febraban nesse processo, fortalecendo ainda mais as plataformas de transparência que estamos adotando para a produção e controle da pecuária em nosso estado".

O Secretário de Meio Ambiente, Mauro O’ de Almeida, destacou a excelente repercussão da proposta dentro do conselho da Febraban. Segundo ele, o governador ofereceu a plataforma Selo Verde para que a Febraban possa contribuir na análise de integridade dos financiamentos, além dos desafios do mercado de carbono. A reunião foi considerada produtiva, com expectativas positivas para a parceria entre o Estado do Pará e a Febraban.