Grávida de gêmeos aos 10 anos, menina faz aborto; padrasto é suspeito e segue foragido

A menina de 10 anos que estava grávida de gêmeos, frutos de um estupro, foi submetida a um aborto na manhã desta quinta-feira (21), em Governador Valares, município do Estado de Minas Gerais.

O procedimento ocorreu no Hospital Municipal de Governador Valadares, após a menina ser internada na noite de quarta-feira (20). "O procedimento ocorreu seguindo todos os trâmites legais, com total assistência médica", confirmou a Polícia Civil de Minas Gerais.

O padrasto da menina é o principal suspeito do estupro e segue foragido. "Todos os esforços e medidas cabíveis estão sendo adotadas para localizar o suspeito", informou a polícia.

A denúncia foi feita pela mãe da menina, que também está grávida do homem. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Adeliana Xavier, ela desconfiou do crime quando percebeu que a menstruação da filha estava atrasada. De acordo com a polícia, a criança ainda teria falado que os abusos teriam começado aos seis anos.

"Conversando com a filha, ela teria dito que o autor [do estupro] seria o padrasto. A mãe foi tirar satisfação e ele a agrediu", contou a delegada.

Um exame apontou que a menina estava grávida de três meses. A delegada pediu à Polícia Militar a prisão em flagrante do suspeito pela agressão à mulher, mas ele ainda não foi encontrado.

"O autor teria engravidado a mãe e a enteada. Como que uma pessoa tem a coragem de pegar uma menina com o corpo em formação e estuprar... sabendo que aquilo é errado", indagou Adeliane.

"Uma menina de 10 anos com uma gestação de risco. Algo que ela não consentiu. Como delegada, eu tenho que me virar do avesso para tirar esse sujeito de circulação. Eu tenho uma mina de 7 anos, e fico pensando: 'e se fosse minha filha?'", acrescentou a delegada.

Ainda de acordo com a polícia, o homem chegou a entrar em contato com a companheira para saber sobre seus outros filhos. Ele afirmou que estava na cidade mineira de Conselheiro Pena, mas disse que iria embora.