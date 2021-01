Menina de 10 anos engravida de gêmeos após ser estuprada pelo padrasto

A Polícia Civil procura por um homem acusado de estupro contra uma criança de apenas 10 anos. A vítima teria engravidado do suspeito de 26 anos, que é padrasto dela. O caso aconteceu no bairro Carapina, em Governador Valadares (MG).

A denúncia foi feita pela própria mãe, após descobrir que a filha está grávida de gêmeos e com 14 semanas de gestação. A genitora da menina também está grávida do suspeito, com 21 semanas.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Adeliana Xavier, a mãe começou a desconfiar quando percebeu que a menstruação da filha estava atrasada e resolveu fazer um exame de gravidez. Em depoimento à polícia, a vítima disse que o último abuso foi no dia 7 de janeiro.

“A mãe explicou que a menstruação da filha já estava atrasada há uns três meses e ela resolveu fazer um exame de gestação, foi quando ela descobriu que a menina estava grávida. Conversando com a filha, a filha teria dito que o autor seria o padrasto. A mãe foi tirar satisfação com o companheiro e ele a agrediu”, explicou.

De acordo com a polícia, um inquérito foi aberto nesta quarta-feira (20), após a mãe comparecer na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, junto com a filha, na terça-feira (19). Segundo a vítima, os abusos teriam começado quando ela ainda tinha 6 anos de idade.

“Segundo as informações prestadas pela própria menina, ele começou a molestá-la quando ela tinha 6 anos, mas não era frequente. Durante esse período de 6 aos 10 anos de idade, ele a molestou entre quatro e cinco vezes”, disse a delegada.

Foragido

A polícia informou ainda que trabalha para apurar os fatos e localizar o autor. Ele é procurado desde a denúncia.

Segundo a PC, o suspeito entrou em contato com a mãe na manhã desta quarta-feira perguntando sobre os outros filhos que os dois têm juntos e informou que estava em Conselheiro Pena (MG), mas que não ficaria por lá.

Ainda de acordo com a polícia, a mãe e a vítima foram encaminhadas ao hospital de Governador Valadares.