Gravação de DVD com aglomeração é interrompida e bar é lacrado

A gravação de um DVD foi interrompida, com cerca de 300 pessoas que não usavam máscara e não respeitavam o distanciamento de segurança contra a covid-19, segundo a Guarda Municipal. Fiscais da Vigilância Sanitária acabaram com o show em plena pandemia, na noite do sábado (5), em Campo Grande (MS).

O bar anunciou a gravação do show com a participação de dois grupos musicais, duas duplas e dois cantores solo. Imagens feitas no local mostram aglomeração de pessoas desrespeitando as normas de segurança contra a covid-19.

De acordo com a Vigilância Sanitária, na tarde do sábado, uma equipe foi até o local e orientou os organizadores do evento sobre a obrigatoriedade em cumprir as regras de biossegurança. O cumprimento dessas normas é necessário para que o local funcionasse como um bar. No entanto, durante a noite, equipe retorno ao local e constatou irregularidades. O bar foi lacrado e auto de infração foi expedido contra a casa.

A direção do Rota Acústica informou, por meio de nota, que havia protocolado projeto de biossegurança e que no sábado seria feita apenas a captação de imagens para o DVD. Eles defenderam que as mesas estavam posicionadas com o distanciamento exigido pela Vigilância Sanitária.