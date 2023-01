Governo quer reavaliar isenção de visto para turistas que visitam o Brasil

A isenção de visto concedida a turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão para entrada no Brasil deve ser reavaliada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adiantam fontes próximas. O tema começa a ser debatido no Itamaraty e a intenção é avaliar o impacto prático, em números e cifras, da política adotada em 2019. As informações são da CNN Brasil.

O governo Lula não descarta retirar o benefício dado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso o efeito não seja expressivo e não haja reciprocidade do outro lado - esta é uma condição que deve voltar a ser norte para as relações do Brasil com o mundo no Ministério das Relações Exteriores, comandado por Mauro Vieira.

Uma fonte que acompanha o tema diz que a avaliação será feita com base em evidências concretas. O Itamaraty quer entender, por exemplo, se cresceu o fluxo de turistas e os gastos dessas pessoas desde a adoção da medida no começo de 2019.

O governo brasileiro também vai consultar oficialmente os quatro países sobre o que pretendem fazer com relação ao tratamento dado aos brasileiros nesse tema. A diplomacia brasileira quer saber se Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão cogitam oferecer a mesma condição de isenção de visto aos brasileiros. Se houver planos para o mesmo benefício, o Brasil mantém a condição ao outro país.