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Brasil

Governo Federal avalia multar turista que pulou nas Cataratas do Iguaçu para recuperar celular

O caso ocorreu no sábado (6), na parte brasileira das Cataratas, um dos principais cartões-postais do país e área de visitação controlada

Gabrielle Borges
fonte

Em nota, o parque reforçou que é proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos de segurança (Reprodução)

O Governo Federal, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), informou que o turista que entrou em área restrita nas Cataratas do Iguaçu para tentar recuperar um celular pode ser multado e até impedido de voltar ao Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O caso ocorreu no sábado (6), na parte brasileira das Cataratas, um dos principais cartões-postais do país e área de visitação controlada. De acordo com o ICMBio, a instituição aguarda a entrega de um relatório detalhado da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão do parque. O documento deve ajudar a esclarecer se os protocolos de segurança foram seguidos corretamente durante a ocorrência.

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“O ICMBio aguarda o envio, por parte da concessionária, de um relatório detalhado sobre a ocorrência para apuração do caso e avaliação das medidas administrativas cabíveis, conforme previsto nas normas de visitação, podendo incluir multa, advertência e até mesmo a restrição de acesso futuro ao Parque Nacional do Iguaçu”, informou o órgão em nota.

A administração do Parque Nacional do Iguaçu confirmou o episódio, mas não divulgou a identidade do turista, informando apenas que se trata de um brasileiro. A ocorrência foi atendida por bombeiros civis que atuam na unidade, responsáveis pelo monitoramento das trilhas e da passarela que leva à região da Garganta do Diabo.

Em nota, o parque reforçou que é proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos de segurança, seja para tirar fotos ou tentar recuperar objetos, devido ao alto risco de acidentes na área.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 
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