Homem arrisca vida de bebê para foto em mirante das cataratas do Iguaçu

Estadão Conteúdo

Um homem foi flagrado segurando um bebê por cima das grades de segurança do mirante da Garganta do Diabo, que fica do lado argentino das Cataratas do Iguaçu, na última terça-feira, 17.

A cena foi registrada por turistas que visitavam o parque e viralizou nas redes sociais. Usuários das redes apontaram que os visitantes estariam arriscando a vida do filho pela foto. A identidade do homem que segurou o bebê não foi revelada.

A empresa responsável pela área do Parque Nacional Iguazú não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Conforme o código de ética do Parque do Iguazú, os visitantes não devem ultrapassar as trilhas demarcadas. Em caso de descumprimento das normas, o documento prevê que, dependendo da gravidade, podem ser feitas denúncias perante os organismos competentes. O parque promove ativamente o "comportamento responsável".

Somente em 2025, o Parque do Iguazú recebeu 1.532.230 visitantes, sendo 39,8% argentinos e 34,7% turistas internacionais. Os países de origem mais frequentes foram o Brasil (21,4%) e os Estados Unidos (11,6%).

Palavras-chave

CATARATAS/IGUAÇU/HOMEM/BEBÊ/FOTO/RISCO
