Governo envia chips de celular para área Yanomami, onde não há antenas de operadoras

O Ministério das Comunicações enviou mil chips de celular para serem usados em operações humanitárias na terra indígena Yanomami, em Roraima, mesmo sem cobertura de operadora de celular na área, localizada a 230 quilômetros de distância de Boa Vista.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a região fica em um local isolado sem atendimento das prestadoras móveis.

Uso dos chips se mostra limitado

No entanto, o governo alega que os chips podem ser usados nas bases das equipes. O ministro Juscelino Filho, junto com o governador de Roraima, tentou descer no local, mas o mau tempo impediu a aproximação.

Na sexta-feira, 10, o ministro anunciou o envio dos chips com o objetivo de facilitar a comunicação entre as equipes que prestam assistência nas terras indígenas Yanomami.

No entanto, o uso dos chips se mostra limitado, já que a única forma de conexão viável dentro da terra indígena Yanomami é via satélite.

Por isso, o Ministério das Comunicações formalizou a instalação de 17 antenas móveis em parceria com a Eletrobras, permitindo o acesso à internet sem fio por meio de satélite, usando qualquer tipo de aparelho. Isso significa que os usuários farão uso de aparelhos celulares que já possuem para se conectar à rede aberta, sem precisar utilizar um novo chip ou mesmo um dispositivo específico.