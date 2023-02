Governo de SP confirma 36 mortos e centenas de desabrigados em decorrência da chuva

O Governo de São Paulo anunciou que, pelo menos, 36 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no domingo (19). Os estragos ainda deixaram 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas, além de ter interditado rodovias e afetado o abastecimento de água e o sinal telefônico na região.

Na cidade de São Sebastião, a maior afetada pela tempestade - com 35 das 36 mortes -, a prefeitura decretou estado de calamidade pública e cancelou o Carnaval. As ruas do município foram tomadas por rios de lamas.

O número de vítimas deve aumentar, segundo o Instituto Verdescola. A ONG informou que há 18 corpos em sua sede em Barra do Sahy, mas essas mortes ainda não foram confirmadas pelas autoridades estaduais.

Mais de 130 equipes, com o apoio de 23 viaturas e sete aeronaves, trabalham para retirar pessoas sob os escombros das casas derrubadas pelo temporal e pela lama que desceu das encostas. As ações estão concentradas na região da Barra do Sahy e Camburi, em São Sebastião.

Ao longo da manhã desta segunda-feira (20), o presidente Lula vai sobrevoar a região. Os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, estarão na região para apoiar e orientar as defesas civis locais e prestar solidariedade às vítimas.