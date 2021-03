Garoto de 15 anos é suspeito de estuprar a irmã de 12 anos

Um adolescente de 15 anos foi apreendido, nesta terça-feira (2) sob a suspeita de estuprar a irmã. O crime aconteceu em Manaus (AM), quando a vítima tinha 12 anos.

A delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), explicou que o cumprimento do mandado aconteceu na residência do adolescente. O crime foi praticado no mesmo imóvel.

O adolescente foi encaminhado para o Centro Sócio Educativo Senador Raimundo Parente, na capital amazonense, onde permanece à disposição da Justiça.