Fortes chuvas deixam 340 pessoas desabrigadas no Tocantins

As enchentes no Tocantins deixaram 340 pessoas desabrigadas. De acordo com os números da Defesa Civil, divulgados nesta segunda-feira (3), são 798 moradores impactados pelas fortes chuvas e 35 municípios monitorados pelo Estado por conta das cheias.

Entre os números, 340 pessoas estão desabrigadas, 114 ficaram desalojadas e 368 pessoas precisaram ser resgatadas de áreas de risco. Uma pessoa morreu tentando atravessar o rio São Domingos nadando e acabou sendo levado pela correnteza.

Os níveis dos rios subiram, alagando estradas e encobrindo praias, cachoeiras e portos utilizados por balsas. Famílias ficaram desabrigadas ou ilhadas, além de casas, plantações e carros que foram submersos.

Quatro municípios do estado declararam situação de emergência devido às chuvas. Equipes percorrem a região alagada para entregar 2.050 cestas básicas a famílias impactadas, desde a última terça-feira (28).