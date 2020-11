Forçada a comer vidro, mulher pula de carro para fugir de marido agressor

Uma mulher de 37 anos acusa o marido, um policial militar reformado de 41 anos, de tortura física e psicológica. Segundo contou à polícia, que investiga o caso, ela foi forçada a comer vidro e saltou de um carro em movimento para fugir do suspeito. O caso aconteceu em Montes Claros (MG). A vítima afirma que é agredida há cerca de oito anos pelo acusado.

Segundo ela, as agressões atuais começaram no último sábado (21), quando o marido foi buscá-la no trabalho, na zona rural da cidade. O motivo seria ciúme. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o agressor teria perguntado à mulher se ele estava sendo traído e, sem esperar resposta, começou a agredi-la.

Ela foi então levada a um matagal e torturada. Na delegacia de Polícia Civil, a vítima revelou momentos de muita tensão, diz ter sido obrigada a comer cacos de vidro, teve os pés e as roupas cortados com pedaços de cerâmica, além de ter sofrido diversas agressões físicas por cerca de uma hora. De volta ao carro, quando o militar dirigia de volta para o centro de Montes Claros e sem saber o que fazer, ela conta que pulou do veículo ainda em movimento, perto do Hospital Aroldo Tourinho, para pedir socorro. Lá ela foi medicada e submetida a exames.

Segundo a polícia, a mulher sofre agressões do marido há oito anos. Dessa vez, ela solicitou uma medida protetiva. O agressor foi preso em flagrante na casa da mãe e encaminhado ao presídio de Bocaiúva. Ele poderá responder pelo crime de tortura e lesão corporal.