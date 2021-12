Fofurômetro: cães se 'formam' em creche e ganham ensaio de fotos

Um ensaio fotográfico um tanto inusitado está rendendo muitos compartilhamentos na web. Isso porque uma turma de cães, que se formou em uma creche para cachorros, teve direito a fotos de formatura - e o melhor: eles ainda estavam de beca! O ensaio aconteceu em Campo Grande, mas a fofura viralizou e já ganhou o Brasil inteiro. As informações são do G1 MT.

"Mandei fazer as becas e os chapeuzinhos. Encomendei os canudos e fizemos os boletins. Quando os 'alunos' vão para o daycare, nós tiramos as fotos", explica Clara Balbé, proprietária do local.

No boletim "AUscolar" os cães tinham seus nomes escritos e ganhavam nota para critérios de interação escolar, obediência, pontualidade, alimentação e descanso. O documento ainda tem espaço para identificarem seus melhores amigos do espaço, sua brincadeira preferida e se ele foi aprovado ou reprovado.