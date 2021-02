Flordelis é internada em CTI de hospital após excesso de medicação

A deputada federal Flordelis está internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Niterói D'or, no Rio de Janeiro, desde a noite desta terça-feira (23). Segundo sua assessoria, a deputada teria sofrido com um quadro de excesso de remédios, após ser afastada do cargo pela Justiça no mesmo dia.

O estado da religiosa foi compartilhado em suas redes sociais, acompanhado de um longo texto, no qual os assessores afirmam que ela está sendo alvo de um “linchamento social”. O relato também classifica a decisão judicial como “ injusta”, afirmando que tais situações colaboraram para a situação atual de Flordelis:

“O artigo quinto da Constituição Brasileira, garante a todos os cidadãos e cidadãs o legítimo direito à ampla defesa, respeitar a Constituição é um dever de todos e todas que se consideram democráticos e patrióticos”, começou.

“A expectativa de familiares e amigos é que a Deputada possa estar restabelecida e fora do CTI em breve e que tenha o seu amplo e irrestrito direito de defesa garantido, como prevê a lei.”, diz a nota.

A partir de agora, cabe a Câmara dos Deputados decidir se o afastamento será mantido. A Comissão de Ética também analisa um processo disciplinar que pode culminar com a cassação do mandato dela, se decidir que houve quebra de decoro por parte da parlamentar no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor. Ela é apontada pela polícia como mandante do crime.