Fiscal é esfaqueado e morto durante tentativa de roubo a supermercado

Um fiscal foi morto a facadas após tentar impedir outro homem de furtar um supermercado em Belo Horizonte. Além do profissional, outras três pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu na última segunda-feira (23). As informações são do Portal Holanda.

O suspeito do crime estava roubando guloseimas e ao tentar sair do estabelecimento foi parado por dois seguranças. As vítimas não sabiam que o homem estava com uma faca. Além deles, um policial à paisana também foi ferido na mão.

O fiscal voltava do intervalo quando viu a confusão. Após tentar ajudar, foi esfaqueado duas vezes. A vítima foi atingida no peito e na barriga e morreu no local.