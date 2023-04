Filho morre e pai fica ferido após queda de paramotor no mar de Itamaracá, em Pernambuco

Na tarde desta sexta-feira (7), um acidente com um paramotor deixou um filho morto e o pai ferido, próximo à Praia do Sossego, no Litoral Norte de Pernambuco. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motor da aeronave falhou, causando a queda no mar de Itamaracá.

O helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS) foi acionado para prestar socorro. Um coronel do Corpo de Bombeiros que estava próximo ao local mergulhou para resgatar as vítimas da água. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o filho, cujo nome não foi divulgado, já estava morto, enquanto o pai, de 65 anos, foi atendido na praia.

Segundo informações do Samu, o filho estava amarrado com as cordas do paramotor e se afogou por causa disso.

O paramotor é uma aeronave leve, com um motor e um paraquedas, geralmente utilizada para voos contemplativos.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.