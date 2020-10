Falsa veterinária é presa em flagrante por maus-tratos a cães e gatos

Uma estudante de Medicina Veterinária foi presa em flagrante, na quinta-feira (22), acusada de cometer maus-tratos contra animais. Zuelia Cordeiro Lopes é suspeita de exercer a profissão ilegalmente. No local onde ela foi detida, mais de 100 animais foram encontrados em condições insalubres. Caso aconteceu em Salvador.

A prisão ocorreu em uma ação conjunta do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia (CRMV-BA), Brigada K9 do Corpo de Bombeiros Voluntários, Polícia Civil e Polícia Militar. De acordo com o CRMV, muitos dos animais foram "sequestrados" por Zuelia, que os recebia e não devolvia aos tutores.

O conselho conta que as investigações contra a estudante tiveram início há quatro meses, quando a Brigada K9 e o Disque Denúncias da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) receberam as primeiras denúncias. Ela cobrava valores que iam de R$ 100 até R$ 2 mil para realizar procedimentos, atendimentos clínicos e intervenções cirúrgicas em cães e gatos.

Ainda segundo o CRMV, além dos maus-tratos e toda a precariedade que envolve o bem-estar animal, alguns animais apresentam indícios de leishmaniose e esporotricose, doenças zoonóticas que podem ser transmitidas para pessoas.

“Tinha tanto cães como gatos, filhotes e adultos, alguns desnutridos e doentes. Alguns estavam presos e outros em caixas e gaiolas. Também encontramos animais no soro e outros que pareciam ter acabado de ser operados”, informou o conselho. Os mais debilitados ou aqueles que passaram por cirurgias foram resgatados pela brigada e encaminhados para acompanhamento médico-veterinário. Ficou por conta da polícia a tarefa de acionar os tutores dos cães e gatos "sequestrados" para que façam o resgate. Os demais deverão ser encaminhados para abrigos e adoção.